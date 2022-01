Henk Veerman maakt met transfer naar Domstad droom van overleden vriend waar

Waar zijn geschatte transferwaarde rond de 1 miljoen euro ligt, konden de Friezen uiteindelijk akkoord gaan met een veel lagere transfersom, omdat voor hen de besparing in de salarissfeer ook belangrijk was. De transfersom gaat uiteindelijk minder dan een half miljoen euro bedragen. Veerman ondergaat vandaag de medische keuring bij FC Utrecht, waarna hij zijn handtekening zet onder een contract van 2,5 jaar.

Al drie keer eerder probeerde FC Utrecht de spits te contracteren. In januari 2017 liep een eerste poging spaak. In de zomer van 2017 klopte de club uit de Galgenwaard opnieuw aan bij SC Heerenveen en Veerman, toen Simon Makienok een zware blessure opliep. Omdat FC Utrecht en SC Heerenveen er toen niet uit konden komen over een transfersom, ketste het voor een tweede keer af. FC Utrecht wilde toen 7 euroton betalen voor Veerman, het dubbele van wat nu wordt neergeteld, maar SC Heerenveen stelde zich onbuigzaam op. Uiteindelijk liep het stuk op een bedrag van slechts 100.000 euro. En ook in zijn tijd bij FC St. Pauli kwam Veerman weer op de radar bij FC Utrecht, maar bleek zijn komst onhaalbaar.

Hard gelag

Het was een hard gelag voor Veerman dat een overstap naar FC Utrecht steeds geen doorgang kon vinden. Daar gaat een triest persoonlijk verhaal achter schuil. Zijn beste vriend, een jongen met wie Veerman in de jeugd van FC Volendam had gespeeld, benam zichzelf in 2010 het leven. De jonge Volendammer kampte met mentale problemen, nadat hij zijn droom om profvoetballer te worden stuk had zien lopen.

Op dat moment was voor Henk Veerman het profvoetbal ver weg. Hij werkte als schilder en voetbalde bij de amateurs van RKAV Volendam. Bij de ouders van zijn overleden kameraad deed hij de belofte nog één keer alles uit de kast te halen om alsnog het profvoetbal te halen. Met als ultiem doel: ooit spelen voor FC Utrecht, de club waar zijn overleden vriend supporter van was. Veerman wist als laatbloeier alsnog door te breken bij FC Volendam, verdiende een transfer naar SC Heerenveen, maar de stap naar FC Utrecht kwam er steeds maar niet van. Die belofte bleef echter altijd in het achterhoofd van Veerman zitten. Na eerst nog voor het Hamburgse FC St. Pauli te hebben gespeeld en gedurende een tweede periode voor SC Heerenveen gaat die oude wens nu alsnog in vervulling. Daarvoor heeft Veerman ook zelf financieel offers gebracht, waardoor de deal mogelijk is geworden.

Pinchhitter

SC Heerenveen haalde Veerman in augustus 2020 voor 1,5 miljoen euro terug van FC St. Pauli na de spits twee jaar eerder voor een half miljoen euro te hebben verkocht aan de Duitsers De Friezen hadden op dat moment dringend behoefte aan een scorende spits en hadden net Chidera Ejuke voor een droombedrag van 12 miljoen euro verkocht aan CSKA Moskou. In anderhalf seizoen maakte de spits 22 goals voor de Friezen na in zijn eerdere periode in het Abe Lenstra Stadion, toen hij voornamelijk pinchhitter was, 21 keer doel te hebben getroffen. Voor FC St. Pauli maakte Veerman 17 goals in 38 wedstrijden en voor FC Volendam 25 goals in 50 wedstrijden.

FC Utrecht ziet in Veerman een welkome aanvulling voor de aanvalslinie. Met zijn lengte en kracht voegt hij iets toe wat tot nu toe ontbrak. De Volendammer kan zijn waarde bewijzen als pinchhitter, maar ook in combinatie met de Griekse spits Tasos Douvikas, die met zijn snelheid en bewegelijkheid kan profiteren van de aanwezigheid van een bliksemafleider.