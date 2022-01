Henk Veerman naar FC Utrecht

Na de transfer van Sidney van Hooijdonk naar de Friese club, zette Veerman zijn zinnen op een vertrek en sloeg FC Utrecht snel toe. Waar er voor de winterstop nog twee Veermannen in het Abe Lenstra Stadion speelden, daar zijn dat er na de winterstop nul.

Joey Veerman realiseerde zijn droomtransfer naar PSV, terwijl Henk zijn carrière dus voortzet bij het elftal van René Hake.

Ruim een miljoen

FC Utrecht probeerde de aanvaller al eerder te contracteren, maar was destijds te duur. De Domstedelingen maken nu ruim een miljoen euro over aan SC Heerenveen.

Veerman speelde eerder voor FC Volendam, Sankt Pauli en SC Heerenveen. In 327 duels in het betaalde voetbal is hij goed voor 132 treffers en 39 assists.