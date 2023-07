Wout van Aert verlaat Tour om bij zijn hoogzwangere echtgenote te zijn

Voor de Tour begon was al duidelijk dat een voortijdig vertrek van de Belg tot de mogelijkheden behoorde. Van Aert gaat donderdag niet meer van start in de achttiende etappe.

„Zoals iedereen weet, is Sarah zwanger en begint het een beetje te dringen thuis”, aldus Van Aert. „In samenspraak met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats nu thuis is. We hebben thuis met onze dokter wel de inschatting kunnen maken dat de geboorte er zit aan te komen en toen hebben we deze beslissing genomen.”

Bekijk de tweet van Jumbo Visma - Tekst gaat hieronder verder

„Aan de ene kant is het een raar gevoel, maar het is helemaal geen dilemma”, aldus Van Aert. „Het is een makkelijke beslissing om te nemen. Ik heb altijd voor mezelf voor ogen gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze me nodig had. Die tijd is gekomen.”

Van Aert meldde het nieuws woensdagavond bij het avondeten aan zijn ploeggenoten. „Iedereen had begrip voor die beslissing”, zegt de renner van Jumbo Visma.

De Nederlandse ploeg is met Jonas Vingegaard dicht bij de eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk. De Deen heeft met nog vier etappes te gaan ruim 7 minuten voorsprong op naaste belager Tadej Pogacar, dankzij veel tijdwinst in de koninginnenrit van woensdag.