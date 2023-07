Wout van Aert verlaat Tour vanwege aanstaande geboorte kind

Voor de Tour begon was al duidelijk dat een voortijdig vertrek van de Belg tot de mogelijkheden behoorde. Van Aert gaat donderdag niet meer van start in de achttiende etappe.

„Zoals iedereen weet, is Sarah zwanger en begint het een beetje te dringen thuis”, aldus Van Aert. „In samenspraak met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats nu thuis is. We hebben thuis met onze dokter wel de inschatting kunnen maken dat de geboorte er zit aan te komen en toen hebben we deze beslissing genomen.”

