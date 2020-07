Speler van AZ besmet met corona

Het betreft een voetballer van de belofteploeg van de Noord-Hollanders. Hij vertoont geen symptomen en had geen klachten, maar werd wel positief getest. De speler is direct in thuisquarantaine gegaan. Wie het is, maakte AZ om privacyredenen niet duidelijk.

Spelers, staf en betrokken medewerkers worden voor iedere (oefen)wedstrijd getest op het virus. Het eerste elftal is recent getest, daarbij werden geen gevallen van COVID-19 vastgesteld. Jong AZ en de hoofdmacht komen op het trainingscomplex niet in aanraking met elkaar.

Eerder deze week werd duidelijk dat ADO Den Haag ook met twee coronagevallen te maken kreeg. Het ging in dat geval om een speler en een medewerker van de Haagse voetbalclub.

