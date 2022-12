Bryan Ruiz zwaait af als prof met treffer in shirt van Twente

De Costa Ricaan, die op 37-jarige leeftijd afzwaait als profvoetballer, speelde in de testimonial mee bij zowel FC Twente als Liga Deportiva Alajuelense. Voor de Enschedeërs, die de farewellgame combineren met een trainingskamp in Costa Rica, maakte hij al na twee minuten de openingsgoal. Ook de tweede Twentse treffer was van Costaricaanse makelij: die kwam van de voet van Manfred Ugalde.

In de tweede helft kwam Mathias, de 15-jarige zoon van Bryan Ruiz, in het veld om aan de zijde van zijn vader de slotfase van de wedstrijd mee te maken. De 2-2 van Liga Deportiva Alajuelense kwam van de voet van Ruiz junior. Korte tijd daarna kreeg Bryan Ruiz, een van de populairste FC Twente-spelers ooit, een publiekswissel in het goed gevulde stadion, waar ook enkele tientallen FC Twente-supporters present waren.

Ruiz (rechts naast Unnerstall) speelde tijdens zijn afscheidsduel een helft mee bij FC Twente en een helft bij Deportiva Alajuelense Ⓒ Pro Shots

Belangrijke motor

Ruiz was een belangrijke motor achter het grootste succes in de clubhistorie van FC Twente: de landstitel van 2010. De Costa Ricaan maakte dat seizoen 24 goals in de Eredivisie en verzorgde 9 assists. Tussen eind september en medio december had de clubtopscorer van dat seizoen een reeks van tien duels waarin hij elke wedstrijd één keer doel trof. Ook in de kampioenswedstrijd tegen NAC Breda op de laatste speeldag verzorgde hij een van de twee goals, waarmee hij bijdroeg aan een volksfeest zonder weerga. De spelersbus uit Breda werd langs de A1 vanaf Holten door tienduizenden Twentse supporters toegejuicht en moest zijn route naar Enschede stapvoets vervolgen.

Na zijn periode bij FC Twente speelde Ruiz, die door de tukkers voor 5,5 miljoen euro was overgenomen van AA Gent, nog voor Fulham, PSV, Sporting Lissabon en Santos. Daarnaast speelde Ruiz 147 interlands voor Costa Rica, waarin hij 29 maal doel trof. Recent was Ruiz nog met Costa Rica actief op het WK in Qatar. Daar speelde hij alleen 29 minuten mee in de met 7-0 verloren groepswedstrijd tegen Spanje. Costa Rica werd in de groepsfase uitgeschakeld en Ruiz had op voorhand geen rekening gehouden met een WK-finale getuige de planning van zijn afscheidswedstrijd.

Mathias, de zoon van Ruiz, deed nog even mee en scoorde ook. Ⓒ Pro Shots

Voetballiefdes

De aanvaller, die 558 profduels speelde en daarin 123 maal scoorde waarvan 44 keer voor FC Twente, keerde tweeënhalf jaar geleden terug bij zijn jeugdliefde Liga Deportiva Alajuelense, een van de topclubs in Costa Rica, om zijn carrière af te sluiten. Het was Ruiz’ grote wens om voor zijn afscheidswedstrijd zijn twee grootste voetballiefdes samen te brengen en die ging gisteravond in Alajuela in vervulling. FC Twente vervolgt het trainingskamp in Costa Rica en speelt deze week nogmaals tegen Liga Deportiva Alajuelense in een reguliere oefenwedstrijd.