Raceserie voor vrouwen gekoppeld aan Formule 1

Het tweede seizoen van de W Series is uitgebreid met twee nieuwe races in de Verenigde Staten en Mexico, die in hetzelfde weekeinde en op hetzelfde circuit worden gereden als de Formule 1. De Nederlandse Beitske Visser eindigde afgelopen jaar als tweede in de nieuwe raceklasse en doet ook dit jaar mee aan de W Series.

De eerste zes races van het jaar zijn in Europa. De W Series is daar gekoppeld aan het Duitse toerwagenkampioenschap DTM. Na de laatste Europese race, op zaterdag 5 september op het circuit van Assen, steken de vrouwen de Atlantische Oceaan over. Ze rijden op zaterdag 24 oktober in Austin (Texas) en een week later de seizoensfinale in Mexico-Stad. Op beide dagen staat voor Max Verstappen en de andere coureurs uit de Formule 1 de kwalificatie voor hun race op het programma.