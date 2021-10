Duitsland heeft WK-ticket binnen

Bondscoach Flick had zijn basisteam in vergelijking met de voorgaande wedstrijd tegen Roemenië (2-1) op vijf plaatsen gewijzigd. Thomas Müller, Kai Havertz, Manuel Neuer, Lukas Klostermann en David Raum mochten deze keer starten van Flick. Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Marco Reus, Marc-André ter Stegen en Jonas Hofmann ontbraken in het Duitse elftal.

Duitsland kon in Skopje in de eerste helft nog geen afstand nemen. Kort na de rust opende Havertz op aangeven van Müller de score. Daarna kwam Timo Werner kort achter elkaar twee keer tot scoren. In de 83e minuut zorgde invaller Jamal Musiala voor de eindstand: 0-4.

IJsland won in dezelfde groep voor eigen publiek met 4-0 van Liechtenstein. AZ-aanvaller Albert Gudmundsson benutte twee keer een strafschop (2-0 en 3-0).

In groep J leidt Duitsland met 21 punten, gevolgd door Roemenië (13 punten), Noord-Macedonië en Armenië (beide 12 punten).

Wales laat België nog even niet naar WK gaan

In groep E van de WK-kwalificatie behield Wales een minieme kans om België nog van de eerste plaats te verdrijven. De Britten versloegen Estland met 1-0. Kieffer Moore maakte in de beginfase het doelpunt.

Tsjechië, al uitgeschakeld in de strijd om de poulezege, won met 2-0 in Belarus. Patrik Schick en Adam Hlozek kwamen in Kazan (Rusland) tot scoren.

België staat na zes duels comfortabel bovenaan met 16 punten, gevolgd door Tsjechië (11 punten uit zeven duels) en Wales (11 punten uit zes duels).

België was tijdens deze interlandperiode in de Final Four van de Nations League actief. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez verloor in Italië zowel van Frankrijk (2-3), de latere winnaar, als van het gastland in de strijd om het brons (2-1).

In groep H liet Kroatië voor eigen publiek 2 punten liggen tegen Slowakije: 2-2. Concurrent Rusland won wel, met 2-1 in Slovenië. Daardoor leiden de Russen nu met 19 punten, gevolgd door Kroatië met 17 punten. Beiden landen treffen elkaar in november in Split tijdens de laatste speelronde.