VS tegenstander Oranje in achtste finale WK na benauwde zege op Iran

Amerika wist dat het moest winnen van Iran om door te stoten naar de laatste zestien. Het was dus eigenlijk vanaf het begin eenrichtingsverkeer met slechts heel sporadisch een momentje van dreiging van de Iraniërs. Dus was de voorsprong na ruim een halfuur voor de Amerikanen oververdiend. Oud-Ajacied Sergino Dest vervulde een hoofdrol door een boogbal het strafschopgebied in goed voor te koppen, waarna Christian Pulisic er als de kippen bij was om binnen te tikken. Hierbij raakte de middenvelder overigens wel geblesseerd, waardoor hij na de pauze niet meer terugkwam. Overigens dacht Timoty Weah op slag van rust ook de 2-0 te maken, maar er ging een streep door de treffer vanwege buitenspel.

Battle of Britain

Op het andere veld gebeurde er voor rust weinig bij the Battle of Britain, maar in de eerste fase na rust ging het los. In een paar minuten tijd was het twee keer raak. Eerst kegelde Marcus Rashford een vrije trap kiezelhard tegen de touwen en even later tikte Phil Foden bij de tweede paal binnen op aangeven van Harry Kane. Door die snelle goals na rust was het wel haast honderd procent zeker dat Engeland groepswinnaar werd en de tegenstander van Oranje uit het andere duel kwam.

Marcus Rashford viert de openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

Daar moest Iran meer uit zijn schulp kruipen en dat gebeurde mondjesmaat, zo was er een kopkans voor Saman Ghoddos. Even later kreeg hij een grotere kans, maar dit keer krulde de aanvaller de bal net langs de verkeerde kant van de paal. De druk van de Aziaten werd steeds groter. Mehdi Taremi kreeg nog een behoorlijke kans, maar hij verzuimde de bal binnen te lopen.

In de blessuretijd moest het dus gaan gebeuren voor Iran. Morteza Pouraliganji kreeg nog een grote kopkans uit een vrije trap, maar de verdediger mikte net naast. Diep in blessuretijd was er nog een reuzekans voor Taremi. Hij kreeg de bal langs Turner, maar niet binnen. De spits en Iran schreeuwden nog om een strafschop, maar deze kwam er niet.

Rashford weer trefzeker

Engeland rekende ondertussen overtuigend af met Wales. Halverwege de tweede helft tekende Rashford voor zijn tweede van avond. Hij passeerde schoot de bal hard onder doelman Danny Ward door. Het was een klein wonder dat de score niet groter werd, onder andere John Stones miste een dot van een kans. Zo werd het een tegenvallend WK voor Wales, dat er voor het eerst in veertig jaar weer bij was. De ploeg keert met 1 punt en slechts een gemaakt doelpunt (uit een strafschop) huiswaarts. Engeland wacht nu de knock-outfase, waarin Senegal de tegenstander is.

Bekijk ook: Oranje door zege op Qatar als groepswinnaar naar achtste finales WK