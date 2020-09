Tom Dumoulin snapt kritiek op mentale weerbaarheid niet

Tom Dumoulin Ⓒ BSR Agency

IMOLA - Iedereen wist dat de aanval ging komen, maar niemand was in staat om er iets tegen te doen. Julian Alaphilippe wachtte op het juiste moment, als een roofvogel loerend op zijn prooi, om op het laatste stukje stijging van de Cima Gallisterna vernietigend toe te slaan. De vogel was gevlogen, waar Tom Dumoulin net tekortkwam om bij het groepje achter de Fransman aan te sluiten. Op het racecircuit van Imola blonk twaalf kilometer verder het WK-goud om de nek van ’Juju’, waar Dumoulin als veertiende werd afgevlagd.