Topruiters weer aan de start bij The Dutch Masters: ’Gelukkig zijn we terug’

Anky van Grunsven, bestuursvoorzitter van The Dutch Masters, verwacht veel van Dinja van Liere. „Zij zou zomaar eens het nieuwe boegbeeld van de Nederlandse dressuur kunnen worden.” Ⓒ ANP/HH

Den Bosch - The Dutch Masters werd twee jaar lang geteisterd door virusleed, maar heeft het wonder boven wonder overleefd. Komend weekeinde (11-13 maart) verschijnen als vanouds topruiters aan de start in de Brabanthallen, die eindelijk weer onder luid applaus dansend of springend naar de finish kunnen rijden. Anky van Grunsven, voorzitter van het bestuur, verheugt zich nu al enorm: „Ongelofelijk hoeveel pech we hebben gehad, maar gelukkig zijn we terug.”