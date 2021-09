Sport kort: Lesley Pattinama-Kerkhove verliest finale dubbelspel in Slovenië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Pattinama-Kerkhove verliest dubbelspelfinale in Slovenië

23.54 uur: De Nederlandse tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft in Slovenië met de Servische Aleksandra Krunic naast de titel in het dubbelspel gegrepen. In Portoroz ging het als tweede geplaatste koppel in de finale onderuit tegen de Russische Anna Kalinskaja en de Slowaakse Tereza Mihalikova: 4-6 6-2 12-10.

In het enkelspel ging de titel naar de Italiaanse Jasmine Paolini, die de Amerikaanse Alison Riske in twee sets versloeg: 7-6 (4) 6-2. Voor de 25-jarige Paolini was het haar eerste eindzege op de WTA Tour.

Herlings neemt op Sardinië leiding in WK

17.08 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft met zijn derde zege op rij de leiding genomen in het WK-klassement van de MXGP. De 27-jarige Brabander was de beste in de Grote Prijs van Sardinië. Herlings won beide manches op het zandcircuit van Riola Sardo en pakte zo de volle 50 punten.

„Dit was een perfect weekeinde”, zei Herlings. „Ik heb nu de rode plaat als leider in het kampioenschap, al betekent dat nu niets. Maar ik ben wel blij om ’m te hebben.”

De Spanjaard Jorge Prado eindigde twee keer als tweede, de Fransman Romain Febvre werd in beide manches als derde afgevlagd. De Sloveen Tim Gajser beleefde een tegenvallende dag. De wereldkampioen van de afgelopen twee jaar in de MXGP reed slechts 15 punten bij elkaar en moest de eerste plaats in het WK daardoor afstaan aan Herlings, die nu 1 punt meer heeft. De verschillen in de top van het klassement zijn bijzonder klein. Febvre heeft 4 punten minder dan de Nederlander, Prado staat vierde op 12 punten.

Europese titel voor zeilduo Van Aanholt/De Ruijter in 49erFX

16.04 uur: De Nederlandse zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter hebben in Thessaloniki de Europese titel veroverd in de 49erFX. Van Aanholt (23) en De Ruijter (22) wonnen de afsluitende race en verzekerden zich zo van het goud.

Van Aanholt en De Ruijter zeilen normaal gesproken met respectievelijk Emma Siewers en Willemijn Offerman in de boot. Vanwege blessures zijn die twee vrouwen echter langdurig uitgeschakeld. Van Aanholt en De Ruijter zeilden daarom samen op het EK en dat leverde zowaar de Europese titel op.

Annette Duetz en Annemiek Bekkering, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen brons pakten in de 49erFX, sloegen het EK over. De zeilsters beraden zich op hun sportieve toekomst. „Het is in het zeilen steeds een cyclus van vier jaar. We moeten het even bekijken”, zei Bekkering na het brons in Japan. „Het is wel een ’commitment” die je aangaat. Je moet er 100 procent achter staan.”

Turkse voetbalbond bevestigt komst bondscoach Kuntz

15.42 uur: Stefan Kuntz wordt definitief de bondscoach van de Turkse nationale voetbalploeg. De Duitser tekent maandag een contract, bevestigt de Turkse voetbalbond.

De 58-jarige Kuntz volgt Senol Günes op, die eerder deze maand na de zware nederlaag in de WK-kwalificatie tegen het Nederlands elftal (6-1) werd ontslagen. Onder Günes verloren de Turken alle drie de groepswedstrijden op het EK.

Kuntz was succesvol als trainer van Jong Duitsland, met twee Europese titels. Hij krijgt als opdracht om Turkije naar het WK van eind volgend jaar in Qatar te loodsen. Turkije staat derde in groep G, met 2 punten minder dan Nederland en Noorwegen.

Kuntz debuteert op 8 oktober in de thuiswedstrijd tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie.

Sagan wint Ronde van Slowakije, Einhorn wint slotrit

15.06 uur: Wielrenner Peter Sagan heeft een week voor de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Vlaanderen de Ronde van Slowakije op zijn naam geschreven. De Slowaak van Bora-hansgrohe eindigde in de slotrit van Trencianske Teplice naar Trnava als tweede achter de Israëliër Itamar Einhorn. Cees Bol finishte als derde.

Sagan had na de derde etappe van zaterdag de leiderstrui overgenomen van de Colombiaan Álvaro José Hodeg en stelde die met de tweede plaats in de slotetappe zeker. De Duitser Jannik Steimle begon de sprint van ver en werd nog door drie renners gepasseerd. Daarvan was Einhorn van Israel Start-Up Nation nipt de beste.

Voor Sagan is het de eerste eindzege van een etappekoers dit jaar. De drievoudig wereldkampioen won eerder ritten in de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië en in de Giro, waarin hij ook het puntenklassement op zijn naam schreef. Daarnaast werd hij Slowaaks kampioen. In de ronde in eigen land greep Sagan naast de ritzeges. Na de tiende plaats in de proloog werd hij drie keer tweede en een keer derde.

Italiaan Bagnaia boekt tweede overwinning op rij in MotoGP

15.05 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft zijn tweede overwinning op rij geboekt in de MotoGP. De 24-jarige coureur van Ducati was in Rimini ook de sterkste in de Grote Prijs van San Marino. De Italiaan bleef WK-leider Fabio Quartararo net voor op het circuit van Misano, dat is vernoemd naar de overleden coureur Marco Simoncelli.

Een week eerder had Bagnaia in Spanje zijn eerste zege in de koningsklasse behaald. Hij wist toen in de slotrondes van de Grote Prijs van Aragón diverse aanvallen van achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez te pareren. De Italiaan klom door zijn eerste zege in de MotoGP naar de tweede plaats in het WK-klassement.

In de GP van San Marino startte Bagnaia net als in Aragón van poleposition. Hij bouwde een aardige voorsprong op, maar zag de Fransman Quartararo in de laatste rondes steeds dichterbij komen. De Yamaha-coureur kon echter geen serieuze aanval doen op Bagnaia. Quartararo (22) heeft in het WK-klassement een royale marge van 48 punten ten opzichte van de Italiaan.

De Italiaan Enea Bastianini (Ducati) eindigde als derde. Het betekende zijn eerste podiumplaats in de MotoGP.

Dressuurruiters tweede bij landenwedstrijd in Aken

14.48 uur: De Nederlandse dressuurruiters zijn in de landenwedstrijd van het CHIO Aken als tweede geëindigd achter Duitsland. Dinja van Liere, die vrijdag de Grand Prix had gewonnen, moest zondag in de kür alleen de Duitse Isabell Werth voor zich dulden. Van Liere kwam met de hengst Hermès tot een nieuw persoonlijk record van 86,740 procent.

De tweede plaats van Oranje in Aken volgt na een vijfde plaats op zowel de Olympische Spelen in Tokio als op het EK. „Dinja laat zien dat ze er echt bij hoort”, zeg bondscoach Alex van Silfhout. „Hermès is een paard met nog niet zo veel ervaring, maar ik weet dat het een paard met heel veel kwaliteit is. Hoe ze hier super ontspannen en simpel hun werk doen, dat belooft gewoon nog veel voor de toekomst.”

Van Liere verbeterde haar persoonlijk record in de kür met meer dan 4 procent. Alleen Werth scoorde met 88,335 procent hoger. „Ik ben gewoon verwend met de overwinning op de eerste dag, dan is de tweede plaats jammer”, zei Van Liere. „Moet ik Isabell toch nog voor laten. Dit was voor mij mijn derde kür in een Grand Prix en met Hermès pas de tweede. Zij heeft er al heel wat meer gereden. Ik ga gewoon verder oefenen. 86 procent is een mega dikke score.”

Tennisster Hogenkamp wint voor het eerst in twee jaar toernooi

12.56 uur: Tennisster Richel Hogenkamp heeft voor het eerst in ruim twee jaar een ITF-toernooi gewonnen. De 29-jarige Hogenkamp versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg in drie sets Valeria Bhunu uit Zimbabwe (6-3 4-6 6-3).

Hogenkamp won in augustus 2019 in het Belgische Koksijde voor het laatst een ITF-toernooi. De drie jaar daarvoor wist ze ieder jaar twee van zulke toernooien winnend af te sluiten.

Volgens de Nederlandse tennisbond KNLTB stijgt Hogenkamp door haar toernooiwinst in Zuid-Afrika naar een plaats net buiten de top 200 van de wereldranglijst. Ze staat nu op de 289e plaats.

Mbappé toch in selectie PSG voor duel met Lyon

11:37 uur Paris Saint-Germain kan zondagavond in de de Franse competitiewedstrijd tegen Olympique Lyon toch beschikken over Kylian Mbappé. De 22-jarige Franse aanvaller is hersteld van een enkelblessure en behoort net als onder anderen Georginio Wijnaldum tot de wedstrijdselectie van trainer Mauricio Pochettino. Een dag eerder leek het er nog op dat Mbappé het duel met de ploeg van de Nederlandse trainer Peter Bosz zou moeten missen.

De Fransman viel woensdag in het uitduel met Club Brugge in de Champions League (1-1) uit met een enkelblessure. Mbappé, die na een kwartier de openingstreffer van Ander Herrera had voorbereid, moest zich in de 51e minuut laten vervangen.

PSG gaat met 15 punten uit vijf duels aan de leiding in de Ligue 1, Lyon staat zevende met 8 punten. Mbappé is met vier doelpunten de topscorer van PSG. Pochettino kan tegen Lyon voor het eerst in de Franse competitie starten met zijn ’droomvoorhoede’, bestaande uit Mbappé, Lionel Messi en Neymar.

Paulinho om ’noodsituatie’ weg uit Saudi-Arabië

09:35 uur Amper twee maanden na zijn komst naar Al-Ahli heeft de Braziliaanse voetballer Paulinho zijn contract in Saudi-Arabië al weer laten ontbinden. Volgens de club uit Djedda is sprake van „een noodsituatie”, maar geeft verder geen details. Paulinho zou trainer Besnik Hasi hebben verteld dat hij daarom op het veld niet kan brengen wat er van hem wordt verwacht.

De 56-voudig international van Brazilië ging in juli aan de slag bij Al-Ahli, nadat hij zijn contract bij de Chinese topclub Guangzhou FC had laten ontbinden. Paulinho werd met die club drie keer kampioen van China en hij won met Guangzhou de Aziatische Champions League. De Braziliaan speelde in Europa voor onder meer Tottenham Hotspur en FC Barcelona.