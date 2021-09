Sport kort: Mbappé toch in selectie PSG voor duel met Lyon

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisster Hogenkamp wint voor het eerst in twee jaar toernooi

12.56 uur: Tennisster Richel Hogenkamp heeft voor het eerst in ruim twee jaar een ITF-toernooi gewonnen. De 29-jarige Hogenkamp versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg in drie sets Valeria Bhunu uit Zimbabwe (6-3 4-6 6-3).

Hogenkamp won in augustus 2019 in het Belgische Koksijde voor het laatst een ITF-toernooi. De drie jaar daarvoor wist ze ieder jaar twee van zulke toernooien winnend af te sluiten.

Volgens de Nederlandse tennisbond KNLTB stijgt Hogenkamp door haar toernooiwinst in Zuid-Afrika naar een plaats net buiten de top 200 van de wereldranglijst. Ze staat nu op de 289e plaats.

Mbappé toch in selectie PSG voor duel met Lyon

11:37 uur Paris Saint-Germain kan zondagavond in de de Franse competitiewedstrijd tegen Olympique Lyon toch beschikken over Kylian Mbappé. De 22-jarige Franse aanvaller is hersteld van een enkelblessure en behoort net als onder anderen Georginio Wijnaldum tot de wedstrijdselectie van trainer Mauricio Pochettino. Een dag eerder leek het er nog op dat Mbappé het duel met de ploeg van de Nederlandse trainer Peter Bosz zou moeten missen.

De Fransman viel woensdag in het uitduel met Club Brugge in de Champions League (1-1) uit met een enkelblessure. Mbappé, die na een kwartier de openingstreffer van Ander Herrera had voorbereid, moest zich in de 51e minuut laten vervangen.

PSG gaat met 15 punten uit vijf duels aan de leiding in de Ligue 1, Lyon staat zevende met 8 punten. Mbappé is met vier doelpunten de topscorer van PSG. Pochettino kan tegen Lyon voor het eerst in de Franse competitie starten met zijn ’droomvoorhoede’, bestaande uit Mbappé, Lionel Messi en Neymar.

Paulinho om ’noodsituatie’ weg uit Saudi-Arabië

09:35 uur Amper twee maanden na zijn komst naar Al-Ahli heeft de Braziliaanse voetballer Paulinho zijn contract in Saudi-Arabië al weer laten ontbinden. Volgens de club uit Djedda is sprake van „een noodsituatie”, maar geeft verder geen details. Paulinho zou trainer Besnik Hasi hebben verteld dat hij daarom op het veld niet kan brengen wat er van hem wordt verwacht.

De 56-voudig international van Brazilië ging in juli aan de slag bij Al-Ahli, nadat hij zijn contract bij de Chinese topclub Guangzhou FC had laten ontbinden. Paulinho werd met die club drie keer kampioen van China en hij won met Guangzhou de Aziatische Champions League. De Braziliaan speelde in Europa voor onder meer Tottenham Hotspur en FC Barcelona.