Sport kort: Paulinho om ’noodsituatie’ weg uit Saudi-Arabië

Paulinho om ’noodsituatie’ weg uit Saudi-Arabië

09:35 uur Amper twee maanden na zijn komst naar Al-Ahli heeft de Braziliaanse voetballer Paulinho zijn contract in Saudi-Arabië al weer laten ontbinden. Volgens de club uit Djedda is sprake van „een noodsituatie”, maar geeft verder geen details. Paulinho zou trainer Besnik Hasi hebben verteld dat hij daarom op het veld niet kan brengen wat er van hem wordt verwacht.

De 56-voudig international van Brazilië ging in juli aan de slag bij Al-Ahli, nadat hij zijn contract bij de Chinese topclub Guangzhou FC had laten ontbinden. Paulinho werd met die club drie keer kampioen van China en hij won met Guangzhou de Aziatische Champions League. De Braziliaan speelde in Europa voor onder meer Tottenham Hotspur en FC Barcelona.