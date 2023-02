Premium Het beste van De Telegraaf

Captain Ajax wees scheidsrechter op handsbal Thorsby bij geannuleerde 0-1 van Union Berlin Heitinga dankt ’attente’ Tadic en ’goede’ Rulli

Dusan Tadic tussen drie tegenstanders in. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Net als de andere tien basisspelers en de invallers Brian Brobbey en Davy Klaassen kwam Dusan Tadic tegen Union Berlin (0-0) niet tot één schot tussen de palen. Toch was de aanvoerder van Ajax belangrijk, nadat Morten Thorsby in de 65e minuut de 0-1 leek te maken. „Dusan stond heel snel bij de scheidsrechter om hem attent te maken op de handsbal”, had John Heitinga gezien. „Uiteindelijk is de VAR er niet voor niets, dus die goal is terecht afgekeurd.”