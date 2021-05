Gat met Ajax zit in achterhoofd PSV bij bepalen transfertargets

Donyell Malen baalt. PSV komt in de strijd om plaats 2 thuis tegen SC Heerenveen niet verder dan 2-2. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Bij PSV kijkt men na de landstitel van Ajax en de veertien punten achterstand naar hoe dit gat te dichten volgend seizoen. De pijlen zijn in eerste instantie vooral gericht op een upgrade van het motorblok Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré. Ondertussen moet wel nog even plek 2 worden veiliggesteld. In dat opzicht schoten de Eindhovenaren zichzelf tegen SC Heerenveen in de voet: 2-2.