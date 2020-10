Napoli-spelers buiten Italiaanse selectie voor duel met Oranje

Tot die selectie behoort geen enkele speler van Napoli, de club die te maken heeft met coronabesmettingen. De Poolse middenvelder Piotr Zielinski en een staflid hebben positief getest.

Mancini heeft Verona-doelman Marco Silvestri voor het eerst in zijn selectie opgenomen. Vedediger Angelo Ogbonna en de aanvallers Manuel Lazzari en Domenico Berardi zijn er na een afwezigheid van twee jaar weer bij.

AS Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini sluit maandag na een neusoperatie aan bij de groep in Florence, waar twee dagen later een oefenduel met Moldavië op het programma staat. Op 11 oktober treft Italië in de Nations League Polen, een duel dat wordt gespeeld in Gdansk. Drie dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen Oranje, dat eerder in Amsterdam met 1-0 werd verslagen.