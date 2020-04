Ajax-trainer Ten Hag blikt terug op ’vreemde periode’

Ten Hag observeerde, terwijl zijn assistenten met twee groepjes van drie spelers aan de slag gingen. „Het is prettig wanneer je weer kunt trainen als je zo lang uit de running bent geweest”, concludeerde hij. „We mogen weer, weliswaar in aangepaste vorm, maar je ziet het enthousiasme.”

Het zijn gekke weken, zo erkende ook Ten Hag. „Het is voor iedereen vreemd, voor de gehele maatschappij en dus ook voor ons. Plotseling verloren we elkaar uit het oog. Natuurlijk was er contract via de moderne communicatiemiddelen, maar om elkaar nu weer in het echt te zien is toch wel prettig.”

Focus op september

Ten Hag gaat zijn spelers in drie trainingsblokken voorbereiden op het nieuwe seizoen. „We leven in onzekerheid en weten dus niet zeker of we op 1 september ook daadwerkelijk kunnen beginnen, maar we hopen het wel en focussen ons op dat ijkpunt.”

De Ajax-spelers moeten na wekenlang thuis trainen nu eerst weer opbouwen. De trainingen stelden woensdag voetbalinhoudelijk gezien dan ook nog niet veel voor.

„Dit is vooral om een beetje in de focus te blijven. Om te zorgen dat de speler het gevoel houden dat ze voetballers en topsporters zijn. Het is goed om in die mindset te blijven. Het belangrijkste is nu dat ze de bal weer voelen en plezier hebben.”

Balgevoel

De trainingen blijven voorlopig nog wel even een soort van ’bezigheidstherapie’, zeker omdat er de komende periode nog geen partijspelletjes mogen worden afgewerkt.

„De spelers hebben onze schema’s goed uitgevoerd, we hebben ze goed kunnen volgen. Ze zijn zo goed dat hun balgevoel heus niet ineens weg, maar ze zijn wel even uit het ritme geweest. Dat zal vreemd zijn als we straks weer echt gaan trainen. Het niveau zal ook niet gelijk weer zo zijn als waar we waren. Dat vergt een flinke krachtsinspanning en gaat tijd kosten. Maar dit is weer een beginnetje. We mogen weer het veld op, daar zijn we blij mee.”