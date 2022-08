Marcos Senesi tekent voor vier seizoenen bij Bournemouth

De verdediger tekent een contract voor vier seizoenen bij de club uit Bournemouth. Met de transfer is een bedrag van meer dan vijftien miljoen euro gemoeid. Bovenop het bedrag van 15 miljoen komen nog aardige bonussen en heeft Feyenoord een percentage bedongen bij doorverkoop.

„Afscheid nemen van Feyenoord doet me veel”, laat Senesi weten. ,,Feyenoord was mijn eerste club in Europa en ik heb mij altijd erg thuis gevoeld in Rotterdam. Ik heb met de club en de supporters een mooie weg afgelegd en indrukwekkende tijden beleefd. Niet in de laatste plaats door onze prestaties in Europa vorig seizoen. Met dat doel ben ik drie jaar geleden ook naar Rotterdam gekomen en ik ben nog altijd heel blij met die keuze. Spelen bij Feyenoord heeft een boost gegeven aan mijn ontwikkeling en mijn leven enorm verrijkt. Ik ben iedereen bij deze club en de trouwe aanhang dan ook heel erg dankbaar.”