Video: Teunissen tweede, hè? Daarna volgt vreugde-explosie bij ploegleiders

Merijn Zeeman (l) en Frans Maassen zijn vol ongeloof na de zege van Mike Teunissen. Ⓒ Screenshot

Team Jumbo-Visma heeft mooie beelden vrijgegeven van de ploegleiders Merijn Zeeman en Frans Maassen, die in de wagen in spanning afwachten of Mike Teunissen tijdens de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk eerste of tweede is geworden. Nadat duidelijk wordt dat hun 26-jarige troef heeft gewonnen, volgt een vreugde-explosie.