Cody Gakpo bij terugkeer direct in basis bij PSV, Feyenoord met vijf verdedigers

De buitenspeler raakte twee maanden geleden in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam geblesseerd en kwam sindsdien niet meer in actie. Trainer Roger Schmidt gaf vrijdag al aan goede hoop te hebben op een rentree van Gakpo, omdat de groepstrainingen hem goed afgingen.

Gakpo start als diepe linkermiddenvelder. Aan de rechterkant moet Mario Götze die rol invullen. Eran Zahavi en Donyell Malen zijn de twee spitsen. Pablo Rosario keert terug van een blessure en vormt samen met Ibrahim Sangaré weer het vaste controlerende blok op het middenveld.

Schmidt geeft in het centrum van de verdediging de voorkeur aan Olivier Boscagli en Nick Viergever, die allebei linksbenig zijn. Jordan Teze is vrij verrassend gepasseerd en zit op de reservebank. Schmidt geeft als reden dat Teze veel gespeeld heeft de laatste tijd en een beetje rust wel kan gebruiken.

PSV staat tweede in de Eredivisie en heeft 8 punten meer dan nummer 5 Feyenoord.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Boscagli, Viergever en Max; Götze, Sangaré, Rosario en Gakpo; Zahavi en Malen.

Feyenoord

Nick Marsman verdedigt zondag in de uitwedstrijd tegen PSV het doel van Feyenoord. Justin Bijlow, normaal gesproken de eerste keuze, start op de bank. Bijlow stond enkele maanden aan de kant vanwege een voetblessure. Hij maakte vorige maand zijn rentree, maar miste daarna al weer een aantal duels vanwege fysieke problemen. Trainer Dick Advocaat zei vrijdag in zijn vooruitblik al dat Bijlow een twijfelgeval was voor het duel in Eindhoven.

Feyenoord start in het Philips-stadion met vijf verdedigers. Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia zijn de backs en Advocaat geeft ook centrale verdedigers Eric Botteghin, Uros Spajic en Marcos Senesi een basisplaats.

Jens Toornstra, Steven Berghuis en Orkun Kökçü vormen het middenveld. Bryan Linssen en Luis Sinisterra starten met z'n tweeën voorin.

Feyenoord begint het duel in Eindhoven met een achterstand van 8 punten op PSV.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Botteghin, Senesi en Malacia; Toornstra, Berghuis en Kökcü; Linssen en Sinisterra.