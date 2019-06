Oranje stuit in halve finale WK op Zweden

De Scandinaviërs versloegen zaterdagavond Duitsland met 2-1 en zorgden zo voor een stunt in Rennes. Duitsland kwam via een prachtige goal van Lina Magull na een kwartier nog wel op voorsprong, maar daarna kantelde het duel in Zweeds voordeel.

Sofia Jakobsson werd vijf minuten later diep gestuurd en schoot via de Duitse keeper de 1-1 binnen. Kort na rust kwam de ploeg via een andere aanvaller - Stina Blackstenius - uit de kluts zelfs op voorsprong.

Die klap kwam Duitsland niet meer te boven, ondanks een slotoffensief waarin de tweevoudig wereldkampioen hard op de Zweedse goal beukte. Keeper Hedvig Lindahl capituleerde echter niet, waardoor Zweden woensdag in Lyon de strijd met Oranje aangaat. Net als het Nederlands elftal en Engeland is Zweden verzekerd voor een ticket naar Tokio 2020.