Kevin De Bruyne stookt vuurtje op: ’Van de CL-winst van Chelsea herinner ik mij weinig’

In een interview met The Sun vertelt de Belg dat hij zich amper nog iets kan herinneren van de Champions League die Chelsea won in het seizoen 2011/12. De Bruyne had destijds als veelbelovende speler van KRC Genk al een contract getekend bij The Blues, maar ondanks die aanstaande transfer werd hij op geen enkele manier betrokken bij die finale. „Ik was er niet. Ik denk niet dat ze me uitgenodigd hadden. Om eerlijk te zijn herinner ik me er niet veel meer van. Soms kijk ik Champions League-finales, maar soms ook niet. Dat hangt van de situatie af. Van deze herinner ik me niet veel meer.”

Na een seizoen verhuurd te zijn aan Werder Bremen en een mislukt halfjaar bij Chelsea maakte De Bruyne in 2014 de overstap naar VfL Wolfsburg. Daar had hij slechts anderhalf seizoen nodig om Manchester City ervan te overtuigen hem terug te halen naar de Premier League.

"In het verleden hebben we misschien te veel fouten gemaakt en dit jaar was dat niet zo"

In de jaren daarop was het grote doel steeds het winnen van de Champions League, maar keer op keer ging er wat mis. „We hebben altijd wel de kwartfinales of halve finales gehaald. We zijn altijd bij de beste acht in Europa geweest. Maar als je knock-outwedstrijden speelt, zit het verschil in de kleine dingen. In het verleden hebben we misschien te veel fouten gemaakt en dit jaar was dat niet zo. Als het moeilijk werd, stonden we heel compact. Dat hebben we deze keer goed aangepakt.”

Toch spookten de scenario’s van de vorige seizoenen nog een aantal keer door het hoofd van de groep, erkent De Bruyne. „Ik merkte in de kwartfinale tegen Borussia Dortmund wel dat we zenuwachtig waren tijdens de return. Iedereen dacht: niet opnieuw. Maar ik denk dat we uiteindelijk goed geantwoord hebben en de wedstrijd gecontroleerd hebben. In de halve finales waren de zenuwen weg. Het voelde alsof we een obstakel overwonnen hadden.”

