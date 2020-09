Pijnlijke nederlaag voor Michael van Gerwen

Van Gerwen kwam in het Duitse Hildesheim, waar hij een dag eerder met 6-2 van Steve Lennon wist te winnen, niet goed voor de dag. De 31-jarige Vlijmenaar noteerde een bedenkelijk gemiddelde van 89,61. Van de acht kansen om een leg uit gooien, benutte Van Gerwen slechts één mogelijkheid.

King gooide daarentegen een puike wedstrijd. Zijn gemiddelde score van 100,21 was ruimschoots voldoende om zijn opponent te verslaan.

Bekijk ook: Michael van Gerwen maakt tijdelijke switch in carrière

Van Gerwen maakte na de coronabreak een moeizame periode door. De drievoudig wereldkampioen won wel drie vloertoernooien (twee keer in Summer Series en eenmaal in Autum Series), maar bij de belangrijkere events kan hij momenteel niet imponeren. Zo werd hij snel geëlimineerd in de World Matchplay en World Series of Darts Finals én ook in de Premier League strandde Mighty Mike als titelverdediger al verrassend in de reguliere fase van de competitie.