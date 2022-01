Antoinette de Jong klopt Ireen Wüst en neemt Europese titel op 1500 meter over

Schaatsen

Russen uit quarantaine en present op tweede dag EK Afstanden

Meerdere Russische schaatsers gaan op de tweede dag van de EK Afstanden in Heerenveen van start. De Russen waren vrijdag afwezig in Thialf op de eerste dag van het toernooi. Vanwege een aantal coronagevallen zat de ploeg uit Rusland al een paar dagen in quarantaine in een hotel in Sneek.