Elfmaal het Wilhelmus geeft geen garantie voor Peking

De twee teamsprints kunnen sowieso buiten beschouwing worden gelaten, want dat zijn geen olympische onderdelen. Van de twaalf olympische nummers werden alleen de 500 meter en de mass start (beide voor mannen) gewonnen door een buitenlander. De Pool Piotr Michalski was één honderdste sneller dan Merijn Scheperkamp. Op de mass start bleek de Belg Bart Swings iedereen te snel af.

Het zegt allemaal net zo weinig als de medailleregen aan Oranje-zijde. Natuurlijk waren de winnaars blij, want ’het is toch een titel’. Maar ook voor hen staat alles in het teken van de Spelen en ze zullen er in de komende weken alles aan doen om te kunnen pieken in Peking. In die plannen past normaal gesproken een buitenlands trainingskamp, maar dat gaat er waarschijnlijk voor niemand van komen. Dit wegens coronabeperkingen en de angst om het virus in deze cruciale weken op te lopen.

De vraag is nog hoeveel van de achttien Nederlandse langebaanschaatsers met olympische tickets gaan meedoen aan de NK Allround en de NK Sprint op 22 en 23 januari. Die staan vlak voor het vertrek naar China (26 januari) op het programma. De één zal zich zo vlak voor vertrek nog even willen testen, voor de ander past dat weer niet in de plannen. Voorlopig worden beslissingen daarover uitgesteld.

Sven Kramer en Ireen Wüst gaan in Peking voor de vijfde keer in hun loopbaan meedoen aan de Winterspelen, maar Irene Schouten heeft in de afgelopen maanden de hoogste verwachtingen gewekt. Zij won tijdens de EK Afstanden goud op de 3000 meter, de mass start en de ploegenachtervolging. Op die onderdelen start ze tijdens de Olympische Spelen ook als favoriete, maar in de Chinese hoofdstad komt daar nog de 5000 meter bij. Viermaal goud behoort dus tot de mogelijkheden, maar Schouten beseft dat de concurrentie ook niet stilzit.