Oranje Leeuwinnen nu al zeker van WK-vervolg na zege op Kameroen

Duizenden dolenthousiaste Oranjefans zagen in het Stade du Hainaut van Valenciennes dat Nederland gedreven van start ging. Er waren wat mogelijkheden voor Jackie Groenen en Viviane Miedema, maar megakansen zaten er niet bij. Toch was de beste mogelijkheid na ruim 20 minuten spelen voor Kameroen, maar Gabrielle Aboudi Onguene schoot naast.

Vivianne Miedema kopt de 1-0 binnen. Ⓒ REUTERS

Doelpuntenrecord Miedema

Vijf minuten voor rust was het dan toch raak voor Nederland. Na een prima voorzet van Shanice van de Sanden kopte Miedema de 1-0 binnen. Snel daarna was het weer voorbij met de feestvreugde. Doelvrouw Sari van Veenendaal zat mis en Aboudi Onguene kon ervan profiteren door in het lege doel te schieten: 1-1.

Bekijk ook: Miedema nu topscorer aller tijden

Na rust kwamen de Oranje Leeuwinnen voortvarend uit de startblokken. Na een vrije trap in de 48e minuut kon Dominique Bloodworth van dichtbij de 2-1 in de touwen schieten. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moest nog flink aan de bak om de voorsprong vast te houden. Kameroen gaf niet op en probeerde de gelijkmaker af te dwingen zonder dat dat leidde tot uitgesproken kansen. Nederland bleef knokken om de voorsprong vast te houden. In de laatste fase van de wedstrijd kwam Oranje nog goed weg nadat Henriette Akaba een dot van een kans het gemist. Even later was het opnieuw Miedema die raak schoot: 3-1. De buit was binnen. Door dit resultaat zit Oranje bij de laatste 16.

Donderdag wacht nog de laatste groepswedstrijd tegen Canada.

Bekijk de stand in de groep van Nederland.