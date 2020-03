Italiaanse bond wil uitstel EK voetbal

„Daartoe zullen we bij de UEFA een voorstel indienen”, liet voorzitter Gabriele Gravina weten. Hij gaf verder nog geen details prijs.

De UEFA praat dinsdag met de lidstaten en vertegenwoordigers van de clubs, spelers en competities in Europa om de grote gevolgen van het rondwarende coronavirus in kaart te brengen. Ook worden tijdens de videoconferentie mogelijke oplossingen besproken. Vrijwel alle competities liggen momenteel stil in Europa en ook de wedstrijden in de Champions League en Europa League gaan voorlopig niet door.

De Italiaanse voetbalbond vindt de afronding van de eigen competitie in de Serie A belangrijker dan de start van het EK op de geplande datum. „We willen proberen om de strijd om de Italiaanse titel te voltooien”, zei Gravina. „Dat lijkt ons eerlijk en fatsoenlijk gezien de vele investeringen en opofferingen die onze clubs hebben gedaan.”

Gravina noemde 30 juni als mogelijke einddatum van de Serie A, maar sloot niet uit dat daar nog een maandje bij komt. Hij kwam eveneens met het advies aan de clubs om de training voorlopig op te schorten. „Als we in mei de competitie kunnen hervatten, kunnen we de spelers momenteel beter even thuis laten waar ze zich fysiek en mentaal weer kunnen opladen.”

Afgelopen vrijdag toonde de invloedrijke topman Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München zich ook al een voorstander van uitstel dan wel afgelasting van het EK. Hij voerde daarbij sociale, sportieve en financiële redenen aan. Volgens de oud-aanvaller is de financiële schade voor de clubs zeer groot als de nationale en de Europese competities niet volledig worden uitgespeeld.

Volgens de Britse krant The Telegraph onderzoekt de UEFA momenteel de mogelijkheden om het EK, dat in twaalf landen zou moeten plaatsvinden, naar december van dit jaar te verplaatsen.