Premium Het beste van De Telegraaf

Daniel Ricciardo heeft al stoeltje gepast én staat voor bandentest Druk op AlphaTauri-coureur Nyck de Vries wordt opgevoerd

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Nyck de Vries in Miami Ⓒ ANP/HH

Nyck de Vries moet op korte termijn bewijzen dat hij thuishoort in de Formule 1. Hoewel het huidige seizoen pas vijf races onderweg is, staat zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport al voorzichtig ter discussie.