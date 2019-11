Feyenoord heeft nog een sprankje hoop

Door de remise eindigt Feyenoord sowieso achter Glasgow Rangers, maar omdat koploper Young Boys verrassend verloor van hekkensluiter FC Porto (1-2) mogen de Rotterdammers nog altijd hopen op de tweede plaats in de groep. Feyenoord moet dan de laatste wedstrijd van de groep winnen in Portugal van FC Porto, terwijl de Rangers dan moeten winnen van Young Boys.

Kansen in openingsfase

Met Nick Marsman in het doel en Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia op de backposities begonnen de Rotterdammers het beste aan de Europa League-wedstrijd. Orkun Kökcü was na vijf minuten dicht bij de openingstreffer, maar de diepgaande middenvelder kon een pass van Jens Toornstra in de loop niet binnen koppen. Een kwartier later redde Rangers-doelman Allan McGregor op een kopbal van Eric Botteghin, waarna Leroy Fer de rebound op de kruising kopte.

Sam Larsson schoot uit de draai net naast en Luis Sinisterra werkte een panklare voorzet van Geertruida huizenhoog over. Na ruim een half uur kreeg Feyenoord op wat gelukkige wijze de voorsprong. Een schot van Toornstra leek naast te gaan, maar vloog via de knie van Filip Helander in de verre hoek. Na die goal kregen Fer en Sinisterra goede mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar beide ploegen zochten de kleedkamer op met een 1-0 ruststand.

Morelos plaaggeest

In de eerste twintig minuten van de tweede helft ging het helemaal mis voor Feyenoord. Acht minuten na de hervatting kopte spits Alfredo Morelos een voorzet van Ryan Kent in de verre hoek achter Marsman. Marcos Senesi zag er daarbij niet goed uit, de Argentijnse centrale verdediger liet zich simpel in de lucht kloppen door Morelos. Tien minuten later dompelde opnieuw Morelos De Kuip helemaal in rouw door weer raak te koppen, ditmaal uit een voorzet van Borna Barisic.

De ploeg van Advocaat gaf zich echter niet gewonnen en had drie minuten na de 1-2 de stand alweer gelijkgetrokken. Kökcü lanceerde Sinisterra aan de linkerkant, en de Colombiaan rondde werkelijk op sublieme wijze af. Waar Sinisterra zondag in Groningen al de nodige koelbloedigheid bij zijn treffer toonde, deed hij dat nu opnieuw. Met een fraai wippertje klopte hij McGregor.

Scenario

Met man en macht gingen de Rotterdammers in de slotfase op jacht naar de bevrijdende treffer, maar die bleef helaas uit. Daardoor weet Feyenoord waar het over twee weken aan toe is. Zelf winnen en hopen op een zege van Rangers.