Sterke De Ligt grijpt naast prijs met Juventus

Missers van Paulo Dybala en Danilo, die als eerste twee Juventus-spelers achter de bal gingen staan, bleken te veel van het goede voor de ploeg uit Turijn. Ex-Ajacied Arek Milik benutte namens Napoli uiteindelijk de winnende penalty: 4-2.

In de reguliere speeltijd was er in het Stadio Olimpico in Rome niet gescoord. Na negentig minuten stond er 0-0 op het scorebord. Napoli kreeg in blessuretijd nog wel een gigantische kans om strafschoppen te voorkomen, maar Gianluigi Buffon redde eerst op een kopbal van Milik en zag vervolgens hoe de rebound - met meer geluk dan wijsheid - via zijn lichaam tegen de paal belandde.

Buffon en De Ligt

Opvallend feitje: Juventus-doelman Buffon (42) won de Coppa Italia - als speler van Parma - voor het eerst in 1999, het jaar dat zijn huidige teamgenoot De Ligt (20) werd geboren.

De Oranje-international kwam persoonlijk overigens prima voor de dag in de final. Al zijn 83 passes kwamen aan en bovendien veroverde hij vaker dan wie dan ook de bal.