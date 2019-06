Kerkhove en Rus naderen Wimbledon

De 27-jarige tennisster was niet opgewassen tegen Elena Ribakina uit Kazachstan. Binnen drie kwartier stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-0. Ribakina is de nummer 111 op de wereldranglijst, Hogenkamp staat op de 176e plek. De Nederlandse nam twee keer deel aan het hoofdtoernooi in Londen. In 2015 haalde Hogenkamp de tweede ronde.

Lesley Kerkhove en Arantxa Rus bereikten eerder op woensdag de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Kerkhove, de huidige nummer 203 van de wereldranglijst, verraste de Amerikaanse Varvara Lepchenko, die honderd plaatsen hoger staat op de mondiale ladder. Kerkhove zegevierde in drie sets: 4-6 6-1 6-2.

Rus won in twee sets van Jekaterine Gorgodze uit Georgië: 6-3 6-3. Ze speelt in de laatste kwalificatieronde tegen de Belgische Ysaline Bonaventure, de nummer 115 van de wereld.

Tallon Griekspoor werd in de tweede kwalificatieronde uitgeschakeld.