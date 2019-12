Brands blij met komst Ancelotti bij Everton: ’Een echte heer met veel ervaring’

„Hij is stil, een beetje zoals ik, en ik denk dat we heel goed kunnen samenwerken”, zei technisch directeur Brands (57) tegen de televisiezender van de club. „Mijn eerste indruk is dat Carlo een erg aardige man is, een echte heer met veel ervaring. Hij kent de wereld én de voetbalwereld.”

Ancelotti, zaterdag toeschouwer bij het thuisduel met Arsenal (0-0), werd door Brands binnengehaald als vervanger van de ontslagen Marco Silva. De voormalig trainer van Real Madrid en Bayern München moet Everton, dat vijftiende staat, dit seizoen zien te behoeden voor degradatie uit de Premier League en op termijn aansluiting laten vinden met de Engelse top.

„Iedereen moet weten dat, als we iets willen bereiken met deze club, we stabiliteit en tijd nodig hebben”, aldus Brands, die Ancelotti wist te overtuigen met een goed verhaal. „Als we een potentiële nieuwe speler op het oog hebben, dan proberen we hem te vertellen wat we voor rol zien weggelegd binnen de club. Datzelfde heb ik ook voor Carlo gedaan. Carlo was erg enthousiast daarover.”