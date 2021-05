Manchester United - Liverpool afgelast na veldbestorming

Voetbal

Statistieken Eredivisie: Ajax kampioen, PSV loopt averij op

Ajax heeft zondag de 35e landstitel officieel in de wacht gesleept. In eigen huis won het met 4-0 van FC Emmen. Daardoor was de titel een feit. Ook als Ajax verloren had, had het titel kunnen vieren. PSV liet namelijk punten liggen in de strijd om de tweede plaats.