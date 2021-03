Keert Wout Weghorst terug in Oranje?

Maakt Wout Weghorst straks het EK 2021 mee als spits van het Nederlands elftal? Ⓒ Getty Images

Wout Weghorst is de man in vorm in Duitsland, waar de tukker erop los scoort in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg. De vraag is nu of de boomlange spits na zestien maanden zal terugkeren in de selectie van het Nederlands elftal, die bondscoach Frank de Boer aanstaande vrijdag bekendmaakt. Kan de bondscoach niet meer om Weghorst heen of is het logisch als hij vasthoudt aan de invulling voor de spitsposities, die de afgelopen interlands goed heeft gerendeerd?