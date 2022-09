Ten Hag met Manchester United onderuit tegen Sociedad

Het was een duel uit de groepsfase van de Europa League. Voorafgaand was er een indrukwekkende minuut stilte vanwege het overlijden van koning Elizabeth. De spelers van Manchester United droegen ook rouwbanden.

Ten Hag had zowel Cristiano Ronaldo als oud-Ajacied Antony opgesteld. Zij vormden de aanval samen met de de jonge Zweed Anthony Elanga. Smaakmaker Bruno Fernandes zat op de bank, mogelijk om hem rust te gunnen.

Ronaldo

Ronaldo kopte in de 36e minuut raak uit een voorzet van Diogo Dalot. Het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd. De Portugese aanvaller had buitenspel gestaan.

Ten Hag bracht na de pauze Fernandes in, net als de van Ajax overgenomen verdediger Lisandro Martínez. De Argentijn had pech. Een schot van David Silva belandde tegen zijn arm. Van opzet was geen enkele sprake, maar ook de VAR oordeelde dat er sprake was van een strafschop. Spaans international Brais Méndez schoot raak vanaf 11 meter: 0-1.

De nederlaag hoeft geen grote gevolgen te hebben. Manchester United en Real Sociedad zijn op papier de sterkste ploegen in groep E, die verder bestaat uit het Cypriotische Omonia Nicosia en FC Sheriff uit Moldavië.