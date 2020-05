VVV-Venlo presenteert op ludieke wijze ’tropische verrassing’ Arias

Arias debuteerde in het betaalde voetbal in het seizoen 2014-2015 bij FC Groningen. Daarna kwam hij drie jaar uit voor FC Dordrecht. De centrumspits maakte in vijftig Eredivisieoptredens bij Emmen vier doelpunten. Voor de nationale voetbalploeg van Curaçao kwam hij inmiddels tot zeven interlands.

„VVV is een mooie club met een authentiek en gezellig stadion, waar supporters fanatiek achter de club staan”, ervoer Arias al. „Het feit dat er nu een natuurgrasmat komt te liggen draagt alleen maar bij aan de keuze voor de club. VVV-Venlo gaat voor een herkenbare speelstijl, gecombineerd met passie en strijd om op die manier wederom een seizoen in de Eredivisie veilig te stellen.”

Ondertussen deed de club uit Venlo nog meer goede zaken. Christian Kum (34) heeft zijn contract met een jaar verlengd. De geroutineerde verdediger heeft al 310 duels in de Eredivisie op zijn naam staan. „Ik heb het ontzettend naar m’n zin bij VVV en ben dan ook blij dat ik ook volgend seizoen voor deze club mag uitkomen. Uit de aanbieding van VVV sprak vertrouwen. Het is altijd fijn als je erkenning krijgt. Ik denk dat ik met mijn inmiddels opgedane ervaring een meerwaarde kan hebben in het ’begeleiden’ van de jonge jongens in onze selectie. Die rol pak ik graag op me”, laat hij weten.