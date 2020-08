Cees Bol wil meer na derde plek: ’Het moet nog iets beter kunnen’

De Fransman Julian Alaphilippe is de nieuwe geletruidrager na zijn ritzege zondag in Nice. De etappe van maandag heeft een lengte van 198 kilometer en begint om 12.20 uur naast het stadion van OGC Nice. In de eerste 65 kilometer liggen achtereenvolgens de Col du Pilon en de Col de la Faye en is het eigenlijk nooit vlak. Na de Col des Lèques, met de top op ruim 1100 meter, gaat het langzaam heuvelafwaarts richting Sisteron, dat voor het eerst finishplaats is in de Tour. De finish daar wordt verwacht rond 17.15 uur.

Michael Boogerd ziet een ’best lastige etappe’ voor zich als hij het profiel van de rit bekijkt. „Maar toch gaat dit normaal gesproken weer een sprint worden”, aldus de voormalig topwielrenner en columnist van Telesport.

„Er zijn niet heel veel kansen voor de snelle mannen in deze Tour, dus ze zullen elke mogelijkheid met beide handen aangrijpen. En ik ben wel benieuwd hoe Cees Bol het gaat doen in al dat sprintgeweld. Vorig jaar was hij al eens achtste in een Tour-sprint en zaterdag werd hij nog derde, het is interessant om te zien welke stappen onze Nederlander heeft gemaakt.”

Bol denkt dat hij maandag om de zege kan strijden. „Mijn derde plaats in de openingsrit was een goed begin. Dat is lekker, maar mijn lead-out man Nikias Arndt was er toen in de finale niet bij, omdat hij was gevallen. Wat dat betreft moet het dus nog iets beter kunnen.”

