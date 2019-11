Italië zet duizelingwekkende cijfers neer

Italië is het zevende Europese land dat een EK- of WK-kwalificatiecampagne afsluit zonder puntenverlies. Frankrijk (twee keer), Duitsland (twee keer), Spanje (twee keer), Tsjechië, Engeland en Nederland gingen de Italianen voor. België kan zich dinsdag bij winst op Cyprus ook in dat rijtje scharen.

Ciro Immobile en Nicolo Zaniolo maakten al vroeg in de eerste helft de eerste twee doelpunten voor Italië. Na een half uur zorgde Nicolo Barella voor de 3-0, kort daarop gevolgd door de tweede treffer van Immobile. In de tweede helft scoorde ook Zaniolo voor de tweede keer. Het zesde doelpunt kwam op naam van Alessio Romagnoli. Jorginho (strafschop), debutant Riccardo Orsolini en Federico Chiesa voerden de score daarna verder op. Edgar Babayan maakte het doelpunt voor Armenië.

Van ’t Schip verslaat EK-deelnemer

John van ’t Schip behaalde met Griekenland de derde zege op rij. In Athene zag de Nederlandse trainer zijn elftal met 2-1 winnen van Finland, dat zich vrijdag voor het eerst in de geschiedenis voor het EK plaatste. Griekenland was al uitgeschakeld. Finland leidde bij rust nog dankzij Teemu Pukki. Griekenland sloeg na rust toe via Petros Mantalos en Konstantinos Galanopoulos. Bosnië en Herzegovina versloeg Liechtenstein (0-3) en eindigde achter Griekenland als vierde in de poule.

Spanje overklast Roemenië

Spanje sloot de kwalificatie overtuigend af. Roemenië werd in Madrid met liefst 5-0 verslagen. De Spanjaarden, die al zeker waren van de groepswinst en deelname aan het EK, maakten vier doelpunten in de eerste helft. Gerard scoorde twee keer en Fabian Ruiz één keer. Verder passeerde Adrian Rus zijn eigen doelman. In de blessuretijd van de tweede helft werd het 5-0 door invaller Mikel Oyarzabal.

Zweden had in dezelfde poule ook al een EK-ticket op zak. De Scandinaviërs wonnen hun laatste groepswedstrijd met 3-0 van de Faeröer. Sebastian Andersson zorgde voor het openingsdoelpunt. Mattias Svanberg en John Guidetti bouwden na rust de voorsprong uit. Noorwegen won van Malta (1-2) en eindigde als derde in de groep, voor Roemenië.

