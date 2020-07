Russell blijft bij Williams

„Ik heb een contract met Williams en dat accepteer ik. Teambaas Claire Williams is heel tevreden”, aldus Russell (22) op de Hungaroring, waar komend weekeinde de Grand Prix van Hongarije wordt verreden.

Beste resultaat tot dusver

Russell scoorde vorig jaar geen punten voor Williams, maar versloeg zijn toenmalige teamgenoot Robert Kubica wel in alle kwalificatieduels. Vorige week zette hij in Oostenrijk zijn beste resultaat tot dusver neer op zaterdag, door twaalfde te eindigen in de kwalificatie. Ook Nicholas Latifi, die dit seizoen debuteert, rijdt volgend jaar voor Williams.

De Britse Formule 2-kampioen van 2018 is een protegé van Mercedes. Dat hij bij Williams blijft, houdt impliciet ook in dat Valtteri Bottas bij het topteam zal verlengen. De Fin staat op het punt om een nieuw, eenjarig contract te tekenen voor 2021.