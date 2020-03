Viroloog vreest voor Duits voetbaljaar 2020: ’Niet realistisch om af te maken’

Afgelopen dinsdag werd officieel bekend dat het EK voetbal wordt uitgesteld tot 2021 en ook de nationale competities namen al snel maatregelen. In de Premier League wordt tot minstens 30 april niet gevoetbald. Een noodgedwongen maatregel die het geduld van heel wat voetbalfans nog wat langer op de proef stelt, maar als het van Schmidt-Chanasit afhangt, moet iedere voetbalfan nog veel langer wachten.

De Duitse viroloog van het Bernhard Nocht Instituut voor Tropische Geneeskunde in Hamburg vreest dat er wegens het coronavirus in heel 2020 niet meer gevoetbald zal kunnen worden in Duitsland.

Tijdspanne tot volgend jaar

Volgens de viroloog zijn er heel wat risico’s verbonden aan een vroegtijdige hervatting van de Duitse profcompetities, die momenteel al tot 2 april stilliggen. „Het is onrealistisch om het huidige seizoen af te maken. Daarvoor moeten we alleen maar kijken naar de huidige situatie en wat ons nog te wachten staat”, vertelt hij aan de plaatselijke zender NDR.

"Om zeker te zijn, hebben we het over een tijdspanne tot volgend jaar, ten vroegste"

„Zelfs als de impact van het coronavirus nog blijkt mee te vallen, betekent dat niet dat het voetbal zomaar opnieuw mag starten. Dat zou de situatie mogelijk opnieuw verergeren. Om zeker te zijn, hebben we het over een tijdspanne tot volgend jaar, ten vroegste”, aldus Schmidt-Chanasit.

Gesloten deuren

Duitse voetbalofficials hopen in mei de competities te hervatten, mogelijk achter gesloten deuren, om zo het huidige seizoen alsnog af te maken.

In Duitsland zijn scholen en heel wat bedrijven gesloten. De bevolking is gevraagd thuis te blijven en een lockdown is niet uitgesloten.