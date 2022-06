Pogacar slaat dubbelslag in thuisronde

Pogacar en Majka, die bij de start van de rit de leiding had, reden op de een na laatste klim samen weg. Doordat ze in de natte en smalle afdaling echter nul risico namen, kon Nicola Conci van Alpecin-Fenix terugkeren. De Italiaan had geen antwoord toen Pogacar op het slotbergje ten aanval trok.

Pogacar kwam solo over de streep en neemt daardoor de leiderstrui over van Majka, die nog wel tweede werd. Het verschil is zeven seconden met nog twee ritten te gaan.

Lampaert wint tijdrit in België, Hoole derde

Yves Lampaert heeft de derde etappe in de Ronde van België gewonnen. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl Team was in de tijdrit in Scherpenheuvel-Zichem de snelste met een tijd van 13.39 minuten. Hij was daarmee zeven seconden sneller dan de Deen Mads Pedersen van Trek-Segafredo. Pedersens Nederlandse teamgenoot Daan Hoole, die lange tijd de snelste was, werd derde op tien seconden.

In het algemeen klassement blijft Pedersen wel bovenaan. Lampaert klimt door zijn etappewinst naar de tweede plaats en heeft nog tien seconden achterstand op de Deen. Tim Wellens van Lotto Soudal blijft derde, de Belg volgt op 24 seconden van de koploper.

Oscar Riesebeek, die in de tijdrit als vierde eindigde, is de hoogst geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement. De renner van Alpecin-Fenix klimt door zijn sterke tijdrit veertien plaatsen en heeft nog 25 seconden achterstand op Pedersen. Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) is van plek vier teruggezakt naar de tiende plaats.

Teprstra toont zich, Adria wint in Route d'Occitanie

Roger Adria Oliveras heeft de ingekorte tweede etappe van de Route d'Occitanie op zijn naam geschreven. De Spanjaard van de kleine ploeg Equipo Kern Pharma versloeg na 34,3 kilometer in de sprint in Roquefort-sur-Soulzon de Deen Michael Valgren. De Duitser Max Kanter finishte als derde.

De ultrakorte rit werd gekleur door Niki Terpstra. De Nederlander van TotalEnergies trok in zijn eentje ten aanval, maar kreeg maximaal een minuut en werd aan de voet van de klim ingerekend. Daarop bleef het peloton grotendeels intact, waarna Adria de snelste benen had.

Adria neemt door de zege ook de leiderstrui over van de Fransman Arnaud Démare. De sprinter van Groupama-FDJ had donderdag de eerste etappe gewonnen na een sprint.

Vanwege de hittegolf en code rood besloot de wedstrijdorganisatie de tweede etappe in te korten tot 34,3 kilometer, in plaats van de 154,6 kilometer die oorspronkelijk was gepland. Ook vond de start pas later plaats. De etappe zou vrijdagochtend om 11.40 uur van start gaan, maar werd door de autoriteiten uitgesteld. Het peloton vertrok nu omstreeks 14.45 uur in Belmont-sur-Rance in het departement Aveyron.