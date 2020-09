Keuken Kampioen Divisie: Telstar grijpt naast koppositie

Het elftal van trainer Andries Jonker leed tegen MVV Maastricht, tijdens de derde speelronde, de eerste nederlaag: 1-2.

MVV kwam in Velsen in de 42e minuut via een benutte strafschop van Jelle Duin op voorsprong. Telstar kreeg in de 51e minuut ook een penalty, maar Glynor Plet miste die. De spits maakte die misser even later goed door alsnog voor de 1-1 te zorgen. De winnende treffer kwam in de 88e minuut op naam van de Belg Koen Kostons.

Telstar en MVV hebben na drie speelronden allebei vier punten.