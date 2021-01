AZ wipt over Feyenoord heen in Eredivisie na zege in Kuip

Door de nederlaag staan de Rotterdammers nu vijfde in de Eredivisie - negen punten achter op koploper Ajax - terwijl het elftal van trainer Pascal Jansen naar de vierde plek gaat, op zeven punten van de Amsterdammers.

AZ kende een vliegende start en al na tien minuten schoot Jesper Karlsson de Alkmaarders op voorsprong. Na een goede pass van Albert Gudmundsson krulde de Zweed de bal in de verre hoek.

Jesper Karlsson brengt AZ op 0-1. Ⓒ ANP/HH

De eerste grote kans in De Kuip leverde meteen een doelpunt op. De ploeg van Advocaat werd hierna vaak gevaarlijk, maar niet doeltreffend.

Ridgeciano Haps zag zijn schot in de 23e minuut gekeerd worden door Marco Bizot. In de 28e minuut schoot Gudmundsson op de hand van Marco Senesi, maar de strafschop kwam er niet voor AZ. Een halve minuut later redde doelman Nick Marsman de meubelen voor de Rotterdammers, na een prima kans op 0-2 voor weer Karlsson.

Frommelgoal

De door Galatasaray begeerde Nicolai Jorgensen wist aan de andere kant een kans wel te benutten. Jens Toornstra vond in de 32e minuut de Deen, die vervolgens al frommelend de bal langs Bizot schoot: 1-1. Voormalig Feyenoorder Bruno Martins Indi stond hier heel matig te verdedigen voor AZ.

De gelijkmaker was gezien het spelbeeld verdiend, al waren de Alkmaarders levensgevaarlijk in de tegenaanval steeds. Zo kreeg Calvin Stengs een prima schietkans, maar stopte Marsman zijn poging.

Nicolai Jorgensen is blij met de gelijkmaker. Ⓒ ANP/HH

Meteen na rust was daar weer even de ’oude’ Myron Boadu. Haps werd afgetroefd door Fredrik Midtsjoe, zijn prachtige pass op maat werd op waarde geschat door Boadu: 1-2. Feyenoord had het in balbezit moeilijk de eerste fase na rust.

Vlijmscherpe counters

Toch was Mark Diemers in de 54e minuut dicht bij de 2-2. Een fraaie lichaamsbeweging gaf hem ruimte om uit te halen, maar vond Bizot op zijn weg. Een geweldige kans op 1-3 voor AZ was niet aan Boadu en Gudmundsson besteed. Eerstgenoemde leek hem panklaar te leggen voor zijn AZ-collega, maar die besloot om onverklaarbare redenen niet zijn voet ertegenaan te zetten.

En dat wreekte zich aan de overkant. De voorzet van Steven Berghuis werd zwak weggewerkt door Yukinari Sugawara en kwam in de voeten van Diemers. Nu was het wel raak: 2-2 in de 59e minuut. Maar een schitterende counter van AZ in de 70e minuut eindigde na een fraaie voorzet van Stengs bij Boadu, die weer raak schoot: 2-3.

Penalty richting de Maas

Feyenoord moest weer op jacht naar de gelijkmaker en Advocaat bracht dan ook Lucas ’El Oso’ Pratto in. AZ-invaller Tijani Reijnders had in de 88e minuut de 2-4 op zijn schoen, maar oog-in–oog met Marsman mikte hij op de buitenkant van de paal.

Senesi besloot nog boven op de wreef van Stengs te gaan staan, diep in de blessuretijd. Het leverde na ingrijpen van de VAR een penalty op. Teun Koopmeiners pegelde de strafschop echter De Kuip uit richting de Maas. Voor de vierde keer dit seizoen dat hij een strafschop miste. Het maakte niet meer uit, want AZ pakte de drie punten, net als vorig seizoen in De Kuip.

