Aanvoerder Gernot Trauner opgenomen in wedstrijdselectie Feyenoord

Trauner miste een groot deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, omdat hij nog onvoldoende hersteld was van een knieblessure. Hij kwam niet in actie in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1) en miste ook het competitieduel met Fortuna Sittard (0-0). „Maar hij heeft nu voldoende getraind om er weer bij te zitten”, zei Slot. „We trainen zaterdag nog en dan moeten we even bekijken of hij kan beginnen of dat het beter is dat hij op de bank plaatsneemt.”

Slot kan tegen Sparta geen beroep doen op Bart Nieuwkoop, de rechtsback die geschorst is vanwege de rode kaart die hij vorige week in het thuisduel met Fortuna Sittard kreeg. Marcus Pedersen, eveneens een rechtervleugelverdediger, is er waarschijnlijk ook niet bij. De Noor staat voor een vertrek naar de Italiaanse club Sassuolo, die hem wil huren met een optie tot koop.

Daardoor is Lutsharel Geertruida zondag vermoedelijk de rechtsback van Feyenoord op Het Kasteel. Als Trauner niet begint, dan start de van PEC Zwolle overgekomen Thomas Beelen vermoedelijk als centrale verdediger. „Hij heeft het tegen Fortuna een uur lang naar behoren gedaan”, zei Slot.

De coach van Feyenoord verwacht een reactie van zijn spelers na de mislukte competitiestart tegen Fortuna Sittard. „Ik kan geen overwinning eisen”, zei hij. „Maar ik kan wel eisen dat ze op alle trainingen en in de wedstrijd alles geven. Dat hebben ze deze week op alle trainingen gedaan. Als wij alles geven en in een hoog tempo spelen, dan is de kans heel groot dat we winnen.”