Djokovic draagt uitzetting uit Australië voor altijd met zich mee

„Je kunt dat soort gebeurtenissen niet vergeten, het is een van de dingen die je voor altijd met je meedraagt”, zei de 35-jarige Djokovic bij een persmoment in Adelaide. „Het was iets wat ik nog nooit heb meegemaakt en nooit meer hoop te ervaren. Maar het was een waardevolle levenservaring voor me.”

De ongevaccineerde nummer 5 van de wereld was vorig jaar wel op het vliegtuig naar Australië gestapt, ondanks de geldende vaccinatieverplichting in het land. Na een dagenlange soap, inclusief een rechtszaak en een verblijf in een detentiecentrum, werd de Serviër uiteindelijk huiswaarts gestuurd.

„Wat er twaalf maanden geleden is gebeurd, was in het begin lastig te verteren voor me. Maar tegelijkertijd moest ik door en die omstandigheden kunnen nooit vervagen wat ik sportief heb beleefd in Melbourne gedurende mijn loopbaan. Ik ben hier dus met een positief gevoel gekomen.”

De rentree Down Under van Djokovic wordt breed uitgemeten in de Australische en internationale media. „Ik hoop dat het allemaal positief gaat worden, al is dat natuurlijk iets wat je niet kunt voorspellen. De mensen in Australië houden van tennis en zijn sportgek, dus ik hoop dat er veel mensen gaan kijken en we een mooie tijd kunnen beleven.”

Na het toernooi van Adelaide reist Djokovic door naar Melbourne, waar op maandag 16 januari de Australian Open begint. Djokovic won het toernooi onder meer in 2019, 2020 en 2021. In 2018 verloor hij er voor het laatst, van de Zuid-Koreaan Chung Hyeon.