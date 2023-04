Nienke Brinkman kijkt uit naar strijdmarathon Boston: ’Als trailrunner hier in voordeel’

„Ik kijk uit naar maandag, waar ik slechts als twintigste op de startlijst sta. Ik doe hier niet mee voor een snelle tijd, want dat is anders dan in bijvoorbeeld Rotterdam. Hier zijn toptijden een stuk lastiger door het parcours, dat veel omhoog en omlaag gaat.” Boston is ook geen standaard marathon, omdat er geen gangmakers zijn. „Ik wil hier vooral ervaring opdoen, want Boston is een strijdmarathon, eigenlijk vergelijkbaar met hoe het er op de Olympische Spelen straks in Parijs ook aan toe gaat.” Haar hoofddoel is dan ook geen kwalificatie voor de Spelen. „Mijn grootste doel hier is wanneer ik over de finish kom dat ik niets heb laten liggen. Strategisch goed lopen dus. Ik zie wel waar het eindigt. Ik heb nog een jaar om mij te kwalificeren voor Parijs.”

Trainen op hoogte

Rechtstreekse kwalificatie voor Parijs is in Boston overigens wel mogelijk, door in de top-5 te eindigen of de limiet van 2.26.50 te lopen. Dit voorjaar kwam Brinkman twee keer in Nederlandse wedstrijden in actie. Zowel de halve marathon van Egmond als die van de CPC in Den Haag wist ze winnend af te sluiten. „Voorafgaand aan de CPC heb ik ruim zes weken op hoogte in Kenia getraind, afwisselend in Iten en Kaptagat. Dat is heel goed gegaan.”

In Boston leeft de marathon enorm, laat Brinkman, die woensdagavond aangekomen is in de stad in het oosten van de Verenigde Staten, weten. „Iedereen is er hier mee bezig, je komt tijdens trainingen duizenden hardlopers tegen.” Ze is ook blij vanwege haar status overal te kunnen lopen. „Daar kan ik nu gebruik van maken.” Vooruitlopend op maandag denkt ze profijt te kunnen hebben van haar trailachtergrond. „Ik ben het gewend, heuvel op en heuvel af. Het gaat natuurlijk wel een stuk harder dan op de trails.” Na Boston pakt ze het trailrunnen weer op. „Even iets anders is wel lekker. Ik ben ook niet van plan naar de wereldkampioenschappen in Boedapest te gaan.”