Mercedes-baas onder de indruk van Red Bull-wagen: ’We hebben een snellere auto nodig’

De raceauto van Mercedes is in geen enkel opzicht beter dan die van Red Bull, stelt Andrew Shovlin, de technische baas van de Duitse Formule 1-renstal, zelfs. Dit ondanks dat zijn coureur Lewis Hamilton won in Bahrein. „We hebben jarenlang kunnen vertrouwen op onze superieure snelheid op de rechte stukken en snelle bochten, maar daar was nu geen sprake van. Er was geen enkel stukje op het circuit waar wij tijd wonnen. Mercedes heeft een snellere auto nodig, zo simpel is het.”

Dat Hamilton won van Verstappen, was niet zozeer de verdienste van de auto, maar meer van een iets slimmere tactiek en de fout die Verstappen maakte tegen het einde van de race. De Limburger reed met zijn Red Bull buiten de baan toen hij Hamilton inhaalde en volgens de raceleiding behaalde hij daarmee oneerlijk voordeel. Verstappen aarzelde niet en volgde de instructie op om de koppositie terug te geven aan de Engelsman.

Shovlin beseft dat het niet zal meevallen de auto nog flink te verbeteren. Grote veranderingen aan de Formule 1-auto’s zijn pas vanaf 2022 toegestaan. „Ik zie niet echt punten waarop we zoveel vooruitgang kunnen boeken dat we Red Bull voorbij gaan. Dus moeten we vooral hopen dat Red Bull geen punten vindt waarop zij zich kunnen verbeteren. Ik denk dat we meer naar de rij-eigenschappen van de auto moeten kijken en daar subtiele verbeteringen te vinden.”