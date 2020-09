Depay staat ook droog bij Lyon en morst punten

Met aanvoerder Memphis Depay in het basiselftal bleef het bij Bordeaux 0-0. Depay, vorig seizoen langdurig geblesseerd, werd zo’n kwartier voor het einde vervangen.

Bordeaux heeft als nummer 2 nu één punt meer dan Lyon, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Mede door drie doelpunten van Depay had Lyon in de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen (4-1) van Dijon.

Duitsland: Hertha BSC al in eerste bekerronde uitgeschakeld

Hertha BSC is al in de eerste ronde van de Duitse beker uitgeschakeld. De club uit Berlijn verloor in een doelpuntrijk duel met 5-4 bij Eintracht Braunschweig, dat vorig seizoen nog uitkwam in de Derde Bundesliga. De club werd daarin derde en promoveerde naar de Tweede Bundesliga.

Bij Hertha deed Karim Rekik de hele wedstrijd mee, Javairo Dilrosun viel in. Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan bleven op de bank. Hertha werd sinds het seizoen 2012-2013 niet meer in de eerste ronde uitgeschakeld.