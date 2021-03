’Laat dit een duidelijke waarschuwing zijn voor mensen met paarden’

Anky van Grunsven Ⓒ Telegraaf

The Dutch Masters gaat voor het tweede jaar op rij vanwege pure overmacht niet door. Het grootste vijfsterrenconcours van Nederland werd vorig jaar een uur voor aanvang afgelast door corona. Nu is rhino, een dodelijk virus voor paarden, de spelbreker. Dit krijg je toch niet bedacht!? Maar wij als bestuur en organisatie weigeren in een hoekje te zitten somberen. Hier in Brabant worden de mouwen opgestroopt. De volgende editie van dit internationale spring- en dressuurevenement staan we er, dat beloof ik.